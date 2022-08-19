حوادث
البحث عن “ولد الفشوش” وصديقه
علمت “الصباح” أن مذكرتي بحث صدرتا ضد “ولد الفشوش” صاحب السيارة الفارهة “لامبورغيني” الذي تسبب في قلب سيارة أجرة بالمضيق ولاذ بالفرار، وصديقه الذي حاول إيهام الشرطة بأنه السائق الفعلي، بعد أن فر مالك السيارة، رفقة شابة كانت بصحبته، إذ تم إطلاق سراح الشاب الذي قام بالتبليغأكمل القراءة »
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