الرياضة
24 لاعبا بالمنتخب المحلي بالنمسا
التحاق الناجي وسليم بالمعمورة بعد العودة من تركيا والاحتراف يبعد أجراي سافر المنتخب الوطني المحلي إلى النمسا، أول أمس (الأربعاء)، للمشاركة في الدوري الدولي الإعدادي، خلال الفترة بين 20 و26 غشت الجاري، بمشاركة منتخبات قطر وجمايكا وغانا. وواصل المنتخب المحلي استعداداته لهذا الدوري، أمس (الخميس)، بعد أنأكمل القراءة »
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