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الرياضة

مطالب عموتة على طاولة الناصري

منذ دقيقة واحدة
المدرب الجديد يريد ظهيرا أيمن ومدافعا ومهاجمين طالب الحسين عموتة، المدرب الجديد للوداد، الفريق بالتعاقد مع أربعة لاعبين، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية. وحدد عموتة مراكز الخصاص في ظهير أيمن ومدافع أوسط ومهاجمين. وعلمت “الصباح” أن الوداد يفاوض حارس مرمى، يمارس بالقسم الثاني، وقلب هجوم كونغولي، واقتربأكمل القراءة »

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