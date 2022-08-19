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الرياضة

بنحساين ويخلف بالزمامرة

منذ دقيقة واحدة
يواصل نهضة الزمامرة تعزيز صفوفه في مرحلة الانتقالات الصيفية التي تنتهي مع نهاية غشت الجاري. وقال مصدر مسؤول إن إدارة الفريق الدكالي أنهت مفاوضاتها مع اللاعبين سفيان يخلف ومحمد بنحاسين بالاتفاق على توقيع عقدين احترافيين لمدة موسمين. وولد يخلف في 1996 ويوظف مدافعا أوسط، وسبق له اللعبأكمل القراءة »

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