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الرياضة

البدراوي يعاقب منخرطين

منذ دقيقة واحدة
أحالهما على اللجنة التأديبية بسبب تصريحات مسيئة أعلن مكتب الرجاء عن إحالة منخرطين على اللجنة التأديبية، بسبب ما أسماها بلاغ للنادي “تصريحات لا أخلاقية ومسيئة في حق رئيس الرجاء والمكتب المديري وبعض لاعبي الفريق الأول”. وذكر البيان نفسه أن الأمر يتعلق بمنخرطين، كما دعا المكتب جميع مكوناتأكمل القراءة »

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