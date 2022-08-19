الرياضة
البدراوي يعاقب منخرطين
أحالهما على اللجنة التأديبية بسبب تصريحات مسيئة أعلن مكتب الرجاء عن إحالة منخرطين على اللجنة التأديبية، بسبب ما أسماها بلاغ للنادي “تصريحات لا أخلاقية ومسيئة في حق رئيس الرجاء والمكتب المديري وبعض لاعبي الفريق الأول”. وذكر البيان نفسه أن الأمر يتعلق بمنخرطين، كما دعا المكتب جميع مكوناتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا