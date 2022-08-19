الرياضة
أيت العريف يقود استعدادات وزان
حددت الإدارة التقنية لشباب أولمبيك وزان لكرة القدم، غدا (السبت)، موعدا لانطلاق تداريب الفريق، تحت قيادة المدرب الجديد، عبد الحق أيت العريف، بالملعب البلدي بوزان، استعدادا لبطولة القسم الوطني الثاني هواة. وتنطلق استعدادات فئة الشباب أيضا، تحت إشراف المدرب عبد الله مرزوق. ويخوض الأولمبيك غمار بطولة هذاأكمل القراءة »
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