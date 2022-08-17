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خاص

مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭… ‬رواج‭ ‬بـ‭ ‬32‭ ‬مليارا‭ ‬

منذ دقيقتين
‭ ‬110‭ ‬سربات‭ ‬و1575‭ ‬فارس‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬‮«‬التبوريدة‮»‬‭ ‬وفنانون‭ ‬ألهبوا‭ ‬حماس‭ ‬الجمهور‭ ‬ اختتمت‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬بجماعة‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بإقليم‭ ‬الجديدة،‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أمغار،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬اضطراري‭ ‬دام‭ ‬سنتين‭ ‬ليسجل‭ ‬عودته‭ ‬بزرع‭ ‬البهجة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬زوار‭ ‬وسكان‭ ‬جماعة‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أمغار‭.‬ إنجاز‭:أكمل القراءة »

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