خاص
مولاي عبد الله… رواج بـ 32 مليارا
110 سربات و1575 فارس شاركوا في «التبوريدة» وفنانون ألهبوا حماس الجمهور اختتمت الجمعة الماضي بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، بعد توقف اضطراري دام سنتين ليسجل عودته بزرع البهجة في قلوب زوار وسكان جماعة مولاي عبد الله أمغار. إنجاز:أكمل القراءة »
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