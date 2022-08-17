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وطنية

جنات‭ ‬و‭”‬مين‭ ‬يحبك‭”‬

منذ دقيقتين
طرحت‭ ‬الفنانة‭ ‬جنات‭ ‬مهيد،‭ ‬أحدث‭ ‬أغنياتها‭ “‬مين‭ ‬يحبك‭” ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬والمنصات‭ ‬الموسيقية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬محمد‭ ‬رفاعي‭ ‬وتوزيع‭ ‬شريف‭ ‬قاسم‭.‬ واختارت‭ ‬جنات‭ ‬مهيد‭ ‬تصوير‭ ‬أغنية‭ “‬مين‭ ‬يحبك‭” ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬المخرج‭ ‬فادي‭ ‬حداد‭.‬ ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬جنات‭ ‬إنها‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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