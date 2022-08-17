وطنية
جنات و”مين يحبك”
طرحت الفنانة جنات مهيد، أحدث أغنياتها “مين يحبك” على قناتها الرسمية على “يوتوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات محمد رفاعي وتوزيع شريف قاسم. واختارت جنات مهيد تصوير أغنية “مين يحبك” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج فادي حداد. ومن جهة أخرى، قالت الفنانة جنات إنهاأكمل القراءة »
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