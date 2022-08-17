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تنظيم جائزتي “أحسن قصيدة” و”النقد الشعري”
دار الشعر بمراكش ستعلن عن المتوجين بهما في مهرجان الشعر المغربي أعلنت دار الشعر بمراكش عن تنظيم جائزتي “أحسن قصيدة” و”النقد الشعري” للشعراء والنقاد الباحثين الشباب في دورتهما الرابعة، إذ ستعلن عن متوجيها في تزامن مع انعقاد فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الشعر المغربي، والذي تحتضنه مراكش فيأكمل القراءة »
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