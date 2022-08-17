وطنية
الداخلية تفرج عن حركة رجال السلطة
لاءمت المناصب مع الكفاءات وحققت توزيعا أكثر نجاعة أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، همت نسبة كبيرة من مجموع أفراد الهيأة نفسها، العاملين بالإدارة الترابية. وتحول سائقون في الولايات والعمالات من مختلف ربوع المملكة صباح أمس (الثلاثاء)، إلى المقر المركزي لوزارة الداخلية منأكمل القراءة »
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