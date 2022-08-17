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وطنية

ملفات مستعجلة على مكتب بنسعيد

منذ دقيقتين
تلقى المهدي بنسعيد وزير الشباب والرياضة والتواصل نداء نقابيا يستعجل معالجة مشكل الانتقالات، في الإطار الذي يضمن التوزيع المجالي العادل للموظفين والموظفات، عبر مختلف المرافق والمؤسسات التابعة للقطاع، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل وحماية حقوق ومكتسبات جميع الموظفات والموظفين. ووجه المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات الوطنية المنضويأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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