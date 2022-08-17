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الخياري في حملة تضامنية مع البيضاوية
دعا الفنانين إلى جمع تبرعات لعلاجها من السرطان وشراء شقة أطلق الفنان محمد الخياري حملة تضامنية، دعا فيها الفنانين إلى جمع تبرعات لفائدة الفنانة خديجة البيضاوية، التي تواجه ظروفا اجتماعية وصحية صعبة بعد إصابتها بداء السرطان. وقال الخياري ل”الصباح” إن إطلاق الحملة راجع إلى حبه الشديد لفنأكمل القراءة »
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