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الرياضة

رمزي: سنفتح صفحة جديدة مع زياش

منذ دقيقتين
Hakim Ziyech of Morocco during the 2019 African Cup of Nations match between Morocco and Ivory Coast in Cairo, Egypt on 28th June 2019 Photo : Ulrik Pedersen / Icon Sport
المساعد المرتقب قال إنه ضروري في المجموعة رحب عادل رمزي، مساعد الناخب الوطني الجديد، بعودة حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، لصفوف المنتخب الوطني، رغم تدوينته المثيرة في حق الناخب الوطني السابق وحيد خاليلوزيتش. وأكد رمزي أنه سيتم فتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، خصوصا أولئك الذي يمارسونأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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