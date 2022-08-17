الرياضة
رمزي: سنفتح صفحة جديدة مع زياش
المساعد المرتقب قال إنه ضروري في المجموعة رحب عادل رمزي، مساعد الناخب الوطني الجديد، بعودة حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، لصفوف المنتخب الوطني، رغم تدوينته المثيرة في حق الناخب الوطني السابق وحيد خاليلوزيتش. وأكد رمزي أنه سيتم فتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، خصوصا أولئك الذي يمارسونأكمل القراءة »
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