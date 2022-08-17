fbpx
الرياضة

آسفي يرفع وتيرة استعداداته

منذ 12 دقيقة
يواجه أولمبيك آسفي أولمبيك خريبكة في مباراة ودية اليوم (الأربعاء)، بملحق الملعب الكبير لمراكش. وقال مصدر مسؤول إن مدربي الفريقين اتفقا على انطلاق المباراة في الخامسة والنصف عصرا، ويرجح أن تجرى في ثلاث جولات. وتعتبر مواجهة الفريق الخريكبي ثالث اختبار ودي للفريق العبدي، بعدما واجه وداد تمارةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 12 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.