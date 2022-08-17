الرياضة
آسفي يرفع وتيرة استعداداته
يواجه أولمبيك آسفي أولمبيك خريبكة في مباراة ودية اليوم (الأربعاء)، بملحق الملعب الكبير لمراكش. وقال مصدر مسؤول إن مدربي الفريقين اتفقا على انطلاق المباراة في الخامسة والنصف عصرا، ويرجح أن تجرى في ثلاث جولات. وتعتبر مواجهة الفريق الخريكبي ثالث اختبار ودي للفريق العبدي، بعدما واجه وداد تمارةأكمل القراءة »
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