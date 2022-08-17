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حوادث

تفكيك عصابة منازل المهاجرين بمكناس

منذ دقيقتين
تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، صباح الأحد الماضي، من إيقاف ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة من داخل المنازل وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وباشرت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة في الآونة الأخيرةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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