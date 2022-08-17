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اذاعة وتلفزيون

“أشباح أوربا” على “شاهد vip”

منذ 55 ثانية
كشف الفنان أحمد الفيشاوي، في حسابه على “أنستغرام”، عن عرض فيلمه “أشباح أوربا” عبر منصة “شاهد vip”. وخرج فيلم “أشباح أوربا” من منافسات موسم أفلام عيد الفطر، قبل ساعات قليلة من بدء عرضه في دور السينما داخل مصر، بعد مخاطبة محامي الفنانة هيفاء وهبي لدور السينما التيأكمل القراءة »

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منذ 55 ثانية


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