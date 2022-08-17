حوادث
الحبس لمعتد على أمنيين
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أول أمس (الاثنين)، متهما بالاعتداء على عناصر الشرطة بكورنيش صباديا، وحكمت عليه بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل حيازة واستهلاك المخدرات القوية، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا