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حوادث

الحبس لمعتد على أمنيين

منذ 4 دقائق
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أول أمس (الاثنين)، متهما بالاعتداء على عناصر الشرطة بكورنيش صباديا، وحكمت عليه بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل حيازة واستهلاك المخدرات القوية، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف فيأكمل القراءة »

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