الرياضة
فضيتان للجيدو بالألعاب الإسلامية
منتخب السلة المصغرة ينهزم في مباراتين أمام أذربيجان وتركيا التحق الجيدو المغربي بركب الرياضات المتوجة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة بقونيا التركية إلى غاية غد (الخميس)، بعد أن أضاف ميداليتين فضيتين إلى رصيد المشاركة المغربية، ليرتفع عدد الميداليات المحصل عليها إلى 37 ميدالية. وتوج عبد الرحمانأكمل القراءة »
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