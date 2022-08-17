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الرياضة

الدفاع يقدم لاعبيه الجدد

منذ 6 دقائق
الفريق ينتظر التحاق الليبي بن عامر لتعزيز دفاعه قدم المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي لاعبيه المنتدبين، قبل التوجه إلى إفران، للدخول في معسكر مغلق يمتد إلى 26 غشت الجاري، وهم الحارس أحمد مروان بيساك (أولمبيك أسفي) واللاعب الإيفواري هيرفي زاهي إربي (نادي ساساندرا الإيفواري) وعبد الرحيم أبريكلأكمل القراءة »

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