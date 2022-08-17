fbpx
الرياضة

الكيماوي يوقع لنهضة الزمامرة

منذ 8 دقائق
انضم اللاعب عماد الكيماوي إلى تداريب نهضة الزمامرة، بعدما وقع له عقدا لموسمين. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن المفاوضات لم تتطلب وقتا طويلا وانتهت بالتوافق بخصوص جميع بنود العقد. وأفاد مصدر مسؤول أن حمودة بنشريفة، مدرب الفريق الدكالي، عبر عن رغبته في تعزيز صفوف فريقه ببعضأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.