الرياضة
الكيماوي يوقع لنهضة الزمامرة
انضم اللاعب عماد الكيماوي إلى تداريب نهضة الزمامرة، بعدما وقع له عقدا لموسمين. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن المفاوضات لم تتطلب وقتا طويلا وانتهت بالتوافق بخصوص جميع بنود العقد. وأفاد مصدر مسؤول أن حمودة بنشريفة، مدرب الفريق الدكالي، عبر عن رغبته في تعزيز صفوف فريقه ببعضأكمل القراءة »
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