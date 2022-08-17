الرياضة
خريبكة يمدد لكابيلو ويوقع لسديل
تنفس أولمبيك خريبكة، الصعداء، بتمديد عقد هدافه البوتسواني كابيلو سيكانينغ، إلى غاية 2024. وأنهى كابيلو فترة من الجدل حول مغادرته لأولمبيك خريبكة، بعد توصله ببعض العروض من فرق وطنية. وتعاقد أولمبيك خريبكة مع محمد أيمن سديل، قادما من اتحاد طنجة، إذ سيخوض تجربة جديدة بقيادة المدرب التونسيأكمل القراءة »
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