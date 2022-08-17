الرياضة
نظام جديد لقرعة البطولة
أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، مساء أول (الاثنين) أن قرعة البطولة الاحترافية، بقسميها الأول و الثاني، ستقام بعد غد (الجمعة). وستعرف عملية القرعة عدة تغييرات، مقارنة مع المواسم الماضية، إذ ستجرى بشكل عشوائي، في ما يخص عدة معايير، أهمها المباريات المحورية، إذ أن الديربي بين الودادأكمل القراءة »
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