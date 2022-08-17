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الصباح الفني

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منذ 48 ثانية
الوخز‭ ‬بالإبر‭ ‬لعلاج‭ ‬الكلاب يقبل‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الكلاب‭ ‬والقطط‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬العلاج‭ ‬لحيواناتهم‭ ‬الأليفة‭ ‬بواسطة‭ ‬الوخز‭ ‬بالإبر‭. ‬وتشهد‭ ‬عيادات‭ ‬الطب‭ ‬الصيني‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬ازدحاما،‭ ‬لحيوانات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأحجام‭. ‬ وبات‭ ‬كثيرمن‭ ‬الصينيين‭ ‬يفضلون‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬البيطري‭ ‬المألوف،‭ ‬لأنه‭أكمل القراءة »

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منذ 48 ثانية


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