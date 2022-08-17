الصباح الفني
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الوخز بالإبر لعلاج الكلاب يقبل عدد متزايد من أصحاب الكلاب والقطط في الصين على توفير العلاج لحيواناتهم الأليفة بواسطة الوخز بالإبر. وتشهد عيادات الطب الصيني التقليدي في بكين ازدحاما، لحيوانات من مختلف الأحجام. وبات كثيرمن الصينيين يفضلون هذا النوع من العلاجات على العلاج البيطري المألوف، لأنهأكمل القراءة »
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