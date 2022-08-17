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منذ 53 ثانية
حماقي في حفل بالسعودية أحيى النجم محمد حماقي حفلا غنائيا بجدة بالسعودية على شاطئ إنديغو وهو الثاني، حيث أنه أحيى حفلا سابقا في 25 ماي الماضي. وقدم حماقي باقة مميزة من أغانيه، التي يعشقها الجمهور العربي. ومن جهة أخرى، أحيى حماقي حفلا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركةأكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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