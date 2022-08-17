اذاعة وتلفزيون
مشاهير
حماقي في حفل بالسعودية أحيى النجم محمد حماقي حفلا غنائيا بجدة بالسعودية على شاطئ إنديغو وهو الثاني، حيث أنه أحيى حفلا سابقا في 25 ماي الماضي. وقدم حماقي باقة مميزة من أغانيه، التي يعشقها الجمهور العربي. ومن جهة أخرى، أحيى حماقي حفلا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا