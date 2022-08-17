الرياضة
مرشاد ثاني انتداب للمولودية
أعلن مولودية وجدة لكرة القدم، أول أمس (الإثنين)، تعاقده مع اللاعب هشام مرشاد، بموجب عقد يمتد لموسمين، قادما من نادي سريع واد زم . وجاء تعاقد مولودية وجدة مع مرشاد، في عملية انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع فريقه السابق سريع واد زم، الذي نزل الى القسمأكمل القراءة »
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