حوادث
السجن لسارق مؤسسة تعليمية
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الملقب ب”بوعصابة”، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، من أجل جناية السرقة الموصوفة، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا. وسبق لمفوضية الشرطة أن قدمت متهما آخر أمام النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، واعترف بقيامهأكمل القراءة »
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