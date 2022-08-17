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اذاعة وتلفزيون

بوشناق يرفض التصنع

منذ 46 ثانية
أكد الفنان حميد بوشناق أنه يرفض أن يبدي بعض الأشخاص شعورا لمن حولهم عكس ما هو في الواقع، مضيفا أن التجربة في الحياة هي وحدها الكفيلة بأن تجعل الشخص يكتشف ذلك. وكتب بوشناق على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “السعادة هي أن تكسب أشخاصا لا يجيدون التصنعأكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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