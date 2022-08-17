وطنية
في الحاجة إلى ثورة جديدة للملك والشعب
ضرورة التعبئة الجماعية لإعطاء نفس جديد لعملية التنمية من خلال النموذج الجديد بقلم: د. خالد الشرقاوي السموني(*) يحتفل الشعب المغربي في 20 غشت من كل سنة بذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة، باعتبارها ملحمة في مسلسل الكفاح الوطني، والتي يجهلها كثير من الشباب في وقتنا الحاضر، معأكمل القراءة »
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