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وطنية

في‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ثورة‭ ‬جديدة‭ ‬للملك‭ ‬والشعب‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني
ضرورة‭ ‬التعبئة‭ ‬الجماعية‭ ‬لإعطاء‭ ‬نفس‭ ‬جديد‭ ‬لعملية‭ ‬التنمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النموذج‭ ‬الجديد بقلم‭: ‬ د‭. ‬خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني‭(*)‬ يحتفل‭ ‬الشعب‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬غشت‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬بذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬الملك‭ ‬والشعب‭ ‬الخالدة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ملحمة‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬الكفاح‭ ‬الوطني،‭ ‬والتي‭ ‬يجهلها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحاضر،‭ ‬مع‭أكمل القراءة »

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