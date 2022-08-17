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الرياضة

تغييرات في برمجة المونديال

منذ 6 دقائق
تقديم مباراة قطر والإكوادور وحفل الافتتاح في 20 نونبر أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقديم انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، يوما واحدا، إذ تبدأ المنافسات في 20 نونبر المقبل بالمباراة الافتتاحية بين قطر والاكوادور، عوض 21 منه. وذكر الاتحاد، في بيان، أن “قطر الدولةأكمل القراءة »

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