الرياضة
تغييرات في برمجة المونديال
تقديم مباراة قطر والإكوادور وحفل الافتتاح في 20 نونبر أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقديم انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، يوما واحدا، إذ تبدأ المنافسات في 20 نونبر المقبل بالمباراة الافتتاحية بين قطر والاكوادور، عوض 21 منه. وذكر الاتحاد، في بيان، أن “قطر الدولةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا