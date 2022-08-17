وطنية
جماعة مكناس على صفيح ساخن
بعد الأزمة الخانقة وغير المسبوقة التي أضحت تعيش على وقعها جماعة مكناس، نتيجة الصراعات والمشاحنات الدائرة رحاها بين مكونات المعارضة ورئيس الجماعة جواد باحجي، دخل، أخيرا، عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس على الخط، في محاولة منه لاحتواء الوضع والحد مما وصف بتداعيات خطيرة لهذه الصراعات المجانيةأكمل القراءة »
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