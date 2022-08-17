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وطنية

جماعة‭ ‬مكناس‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
بعد‭ ‬الأزمة‭ ‬الخانقة‭ ‬وغير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬أضحت‭ ‬تعيش‭ ‬على‭ ‬وقعها‭ ‬جماعة‭ ‬مكناس،‭ ‬نتيجة‭ ‬الصراعات‭ ‬والمشاحنات‭ ‬الدائرة‭ ‬رحاها‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬المعارضة‭ ‬ورئيس‭ ‬الجماعة‭ ‬جواد‭ ‬باحجي،‭ ‬دخل،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الصبار،‭ ‬عامل‭ ‬عمالة‭ ‬مكناس‭ ‬على‭ ‬الخط،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬منه‭ ‬لاحتواء‭ ‬الوضع‭ ‬والحد‭ ‬مما‭ ‬وصف‭ ‬بتداعيات‭ ‬خطيرة‭ ‬لهذه‭ ‬الصراعات‭ ‬المجانية‭أكمل القراءة »

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