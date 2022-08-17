الرياضة
“الواف” يبدأ مبارياته بفوز
فاز الوداد الرياضي الفاسي في أول مباراة ودية، أول أمس (الإثنين)، بملحق المركب الرياضي بفاس، استعدادا لانطلاق بطولة القسم الثاني، على النصر الفاسي بخمسة أهداف لصفر، وسجل أهداف الوداد الفاسي محمد حموش وصلاح الدين العزيزي وأيوب الوهاج والديبي وغابس. وقدم لاعبو الوداد الفاسي مستوى جيدا، بعد انتقاداتأكمل القراءة »
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