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حوادث

إيقاف “بيدوفيل” بطنجة

منذ دقيقتين
متهم بهتك عرض طفلة إنجليزية ومتابع باغتصاب قاصر أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، زوال أول أمس (الاثنين)، باعتقال مشتبه فيه متهم بهتك عرض قاصر من أم مغربية وأب عراقي تحمل الجنسية الإنجليزية، وقرر حبسه احتياطيا بالسجن المحلي بالمدينة على ذمة التحقيق الذي أمر به الوكيلأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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