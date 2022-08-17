حوادث
رمي جثة فتاة من الطابق الثالث بالبيضاء
اعتقال متبنيتها وابنها يشتبه في احتجازهما الهالكة والإلقاء بها وأبحاث لكشف الجريمة تسابق فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، الزمن، لفك لغز جريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، السبت الماضي، ببلوك لمعلم عبد الله بحي الألفة. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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