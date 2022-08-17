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الصباح الفني

‭”‬الموجة‭ ‬الأخيرة‭” ‬يتوج‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬التربوي

منذ 3 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الاختتام‭                            (‬خاص‭)‬
الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬احتفت‭ ‬بكاظمي‭ ‬وقدمت‭ ‬أنشطتها‭ ‬بأربعة‭ ‬مخيمات توج‭ ‬الشريط‭ ‬المغربي‭ “‬الموجة‭ ‬الأخيرة‭” ‬للمخرج‭ ‬مصطفى‭ ‬فرماتي‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لمهرجان‭ ‬الفيلم‭ ‬التربوي‭ ‬لأطفال‭ ‬المخيمات‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬فعالياتها‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬بتكريم‭ ‬الممثل‭ ‬كمال‭ ‬كاظمي‭.‬ وبررت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المهرجان،‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭أكمل القراءة »

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