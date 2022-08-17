الصباح الفني
”الموجة الأخيرة” يتوج في الفيلم التربوي
الدورة الخامسة احتفت بكاظمي وقدمت أنشطتها بأربعة مخيمات توج الشريط المغربي “الموجة الأخيرة” للمخرج مصطفى فرماتي بالجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية في دورته الخامسة التي اختتمت فعالياتها مساء الأحد الماضي بالبيضاء، بتكريم الممثل كمال كاظمي. وبررت لجنة تحكيم المهرجان، التي ترأسها في هذه الدورةأكمل القراءة »
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