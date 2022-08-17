حوادث
حادثة مميتة تورط “بنت الفشوش” بالصويرة
تواصل مصالح الدرك الملكي بالصويرة البحث في ملابسات مقتل ستيني، مساء الأحد الماضي، في حادثة سير بعد أن صدمته سيارة رباعية الدفع وهو على متن دراجته النارية، أردته قتيلا على جانب الطريق بجماعة سيدي كاوكي. وذكرت المصادر أن الحادثة وقعت في الطريق بين الغزوة وتدزي وتحديدا بمنطقةأكمل القراءة »
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