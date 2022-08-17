وطنية
تعثر برنامج ملكي استنفد 630 مليارا
المنصوري تفتح تحقيقا في برنامج «مراكش الحاضرة المتجددة» وجمعيات تدين متلاعبين في صفقات ستفتح فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، تحقيقا لتعثر البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي انطلقت الأشغال به منذ 2014 على أمل الانتهاء منها في 2017، وفق ما أكدتهأكمل القراءة »
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