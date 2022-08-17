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وطنية

تعثر‭ ‬برنامج‭ ‬ملكي‭ ‬استنفد‭ ‬630‭ ‬مليارا

منذ 3 دقائق
فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬المنصوري‭       (‬أرشيف‭)‬
المنصوري‭ ‬تفتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مراكش‭ ‬الحاضرة‭ ‬المتجددة‮»‬‭ ‬وجمعيات‭ ‬تدين‭ ‬متلاعبين‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬ ستفتح‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬المنصوري،‭ ‬وزيرة‭ ‬إعداد‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬والإسكان‭ ‬وسياسة‭ ‬المدينة،‭ ‬تحقيقا‭ ‬لتعثر‭ ‬البرنامج‭ ‬الملكي‭ “‬مراكش‭ ‬الحاضرة‭ ‬المتجددة‭” ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬الأشغال‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭أكمل القراءة »

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