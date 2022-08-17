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وطنية

الجامعات المغربية… “حسن خطك”

منذ دقيقتين
المغرب يغيب عن تصنيف شنغهاي لأفضل 1000 جامعة في العالم لم تتمكن أي من جامعات المملكة من الدخول ضمن تصنيف شنغهاي لأفضل 1000 جامعة في العالم، الذي صدر حديثا، وهو ما يبين حقيقة الوزن العلمي والأكاديمي للتعليم العالي في المغرب، وأن قطاع البحث العلمي، الذي يعتبر قطاعاأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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