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اذاعة وتلفزيون

“شهد” على “دوزيم”

منذ 3 دقائق
 يلتقي مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الأربعاء) على الساعة العاشرة وعشر دقائق، مع أحداث الشريط التلفزيوني بعنوان “شهد” من إخراج بشرى إيجورك وبطولة ثلة من الممثلين، من بينهم فضيلة بنموسى وريم فتحي ونبيل عطيف وسعد موفق. و”شهد” من إنتاج القناة الثانية، وهو دراما اجتماعية تسلط الضوء على علاقةأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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