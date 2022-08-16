تفكيك 3 عصابات لحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بفاس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس (الاثنين)، من توقيف 26 مشتبها فيه، ينشطون ضمن ثلاث مجموعات إجرامية متخصصة في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمجموعة من أحياء فاس، وأسفرت عن تفكيك العصابات الإجرامية التي ينشط ضمنها الموقوفون، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية ويشكل بعضهم موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية تتنوع بين ترويج المخدرات والجرائم العنيفة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة على هامش هذه التوقيفات من حجز 08 كيلوغرامات من مخدر الحشيش وثلاث سيارات وعدة جرعات من مخدر الكوكايين، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الإجرامية المنسوبة لكل منهم.