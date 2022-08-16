توقيف المتسببين في اندلاع حريق غابة “كدية الطيفور” بالمضيق

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق-الفنيدق، ليلة أمس (الإثنين)، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة، للاشتباه تورطهم في إضرام النار عمدا وإحداث خسائر مادية بملك غابوي تابع للدولة.

وعلمت “الصباح” أن توقيف المشتبه فيهم جاء على خلفيات الأبحاث والعمليات الأمنية المكثفة التي أعقبت تسجيل اندلاع حريق بغابة “كدية الطيفور” المحاذية للمضيق، والتي أظهرت تواجدهم بعين المكان وإضرامهم للنار بهذه المنطقة الغابوية، لأسباب تعكف حاليا الأبحاث على تحديد مدى ارتباطها بخلفيات إجرامية أو بكونها تتعلق بحادث عرضي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.