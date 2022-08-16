بانوراما
ميندي… المعجزة
نجوم الكرة … من الجحيم إلى الشهرة 2 حارس تشيلسي عانى ظروفا صعبة اضطرته للتسجيل في برنامج للبحث عن عمل بفرنسا عانى بعض نجوم كرة القدم العالميين، مشاكل خطيرة كانت ستقضي على حياتهم، لكنهم تجاوزوها بفضل الإرادة ومساعدة الأصدقاء والعائلة، ليكتبوا تاريخا من الفخر والاعتزاز. من الأرجنتينيأكمل القراءة »
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