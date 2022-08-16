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أســــــرة

مطعم‭ ‬جديد‭ ‬لـ‭”‬كا‭ ‬إف‭ ‬سي‭” ‬ في‭ ‬درب‭ ‬غلف

منذ 3 دقائق
فتحت‭ ‬علامة‭ “‬كنتاكي‭ ‬فرايد‭ ‬تشيكن‭”‬،‮ ‬للوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الدجاج،‭ ‬والمعروفة‭ ‬اختصارا‭ ‬ب‭”‬كا‭ ‬إف‭ ‬سي‭”‬،‭ ‬مطعما‭ ‬جديدا‭ ‬لها‭ ‬بمنطقة‭ “‬درب‭ ‬غلف‭” ‬بالبيضاء،‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬250‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وباستثمار‭ ‬بلغ‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬درهم،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬توصلت‭ “‬الصباح‭” ‬بنسخة‭ ‬منه‭.  ‬ وتطلق‭ ‬العلامة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الافتتاح،‭ ‬قائمة‭أكمل القراءة »

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