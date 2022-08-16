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مطعم جديد لـ”كا إف سي” في درب غلف
فتحت علامة “كنتاكي فرايد تشيكن”، للوجبات السريعة المتخصصة في الدجاج، والمعروفة اختصارا ب”كا إف سي”، مطعما جديدا لها بمنطقة “درب غلف” بالبيضاء، على مساحة 250 مترا مربعا، وباستثمار بلغ 6 ملايين درهم، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه. وتطلق العلامة، بمناسبة هذا الافتتاح، قائمةأكمل القراءة »
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