وطنية
دعـم جديـد بالملاييـر للأحـزاب
مرسوم لمنح دعم البحث العلمي ومطالب بشفافية التوزيع وتشديد مراقبة الصرف في عز العطلة الصيفية، أصدرت الحكومة، مرسوما وزاريا يقضي بصرف الملايير على الأحزاب السياسية في إطار دعم جديد اتخذ له اسم ، دعم الأبحاث العلمية والابتكار والتفكير، رغم استمرار أزمة ا أسعار المحروقات، والمواد الاستهلاكية الأساسية،أكمل القراءة »
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