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وطنية

دعـم‭ ‬جديـد‭ ‬بالملاييـر‭ ‬للأحـزاب‭ ‬

منذ 5 دقائق
مرسوم‭ ‬لمنح‭ ‬دعم‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬ومطالب‭ ‬بشفافية‭ ‬التوزيع‭ ‬وتشديد‭ ‬مراقبة‭ ‬الصرف في‭ ‬عز‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية،‭ ‬أصدرت‭ ‬الحكومة،‭ ‬مرسوما‭ ‬وزاريا‭ ‬يقضي‭ ‬بصرف‭ ‬الملايير‭ ‬على‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬جديد‭ ‬اتخذ‭ ‬له‭ ‬اسم‭ ‬،‭ ‬دعم‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬والابتكار‭ ‬والتفكير،‭ ‬رغم‭ ‬استمرار‭ ‬أزمة‭ ‬ا‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬والمواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬الأساسية،‭أكمل القراءة »

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