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حوادث

محاولة انتحار حقوقي بمكناس

منذ 3 دقائق
نجا ناشط حقوقي، أحد مؤسسي حركة 20 فبراير من الموت بأعجوبة، بعد محاولة انتحار نفذها، زوال الجمعة الماضي بمكناس. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، كشف المعني من خلاله وفي بث مباشر (لايف) عن تفاصيل قيامه بهذه الخطوة قوله: «قررت أن أودع أسرتي وأصدقائي وأناأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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