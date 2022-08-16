وطنية
مغاربة: هيبة رجل الأمن خط أحمر
موجة استياء واستنكار بمواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع “البوليس” موجة غضب عارمة عبر عنها المغاربة، بسبب تنامي حالات الاعتداء على رجال الشرطة وإهانتهم بشكل متعمد أثناء مزاولة مهامهم، لقيت صدى كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الإعلان عن حملة تضامنية مع عناصر الأمن الوطني والتنديد بهذه السلوكاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا