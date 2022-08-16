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وطنية

مغاربة: هيبة رجل الأمن خط أحمر

منذ 5 دقائق
موجة استياء واستنكار بمواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع “البوليس” موجة غضب عارمة عبر عنها المغاربة، بسبب تنامي حالات الاعتداء على رجال الشرطة وإهانتهم بشكل متعمد أثناء مزاولة مهامهم، لقيت صدى كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الإعلان عن حملة تضامنية مع عناصر الأمن الوطني والتنديد بهذه السلوكاتأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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