وطنية
أوربا تبيع تأشيرات “وهمية” للمغاربة
تربح الملايين من طلبات يرفض أغلبها وإذلال وفوضى و»اعتقال» جوازات لم يتمكن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من إقناع نظرائه الأوربيين، بتغيير طريقة تعاملهم القنصلي والكف عن بيع تأشيرات “وهمية” للمغاربة، وتحصيل الملايين من الأرباح التي تحول إلى خزينة تلك الدولأكمل القراءة »
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