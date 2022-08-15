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وطنية

أوربا‭ ‬تبيع‭ ‬تأشيرات‭ “‬وهمية‭” ‬للمغاربة‭ ‬

منذ 4 دقائق
معاناة‭ ‬مع‭ ‬قنصليات‭ ‬أوربية‭                                     (‬أرشيف‭)‬
تربح‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬يرفض‭ ‬أغلبها‭ ‬وإذلال‭ ‬وفوضى‭ ‬و»اعتقال‮»‬‭ ‬جوازات‭ ‬ لم‭ ‬يتمكن‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬من‭ ‬إقناع‭ ‬نظرائه‭ ‬الأوربيين،‭ ‬بتغيير‭ ‬طريقة‭ ‬تعاملهم‭ ‬القنصلي‭ ‬والكف‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬تأشيرات‭ “‬وهمية‭” ‬للمغاربة،‭ ‬وتحصيل‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬خزينة‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭أكمل القراءة »

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