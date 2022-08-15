وطنية
الداخلية تعري صفقات مكاتب دراسات
رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية التأشير على صفقات كانت تجد طريقها إلى حيز الوجود بكل سهولة. وشدد العامل المكلف بالتدبير المفوض للنفايات وطمرها، الخناق على أصحاب مكاتب دراسات مقربة، ظلت تصول وتجول، قبل أن يطولها اليتم. وظل بعض المحظوظين الذين يملكون مكاتب دراسات مختصة، ينالون الصفقات المبرمجةأكمل القراءة »
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