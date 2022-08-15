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وطنية

الشركات الكبرى على محك الضريبة التضامنية

منذ 4 دقائق
قطاعات الاتصال والمحروقات والإسمنت والبنوك والتأمينات والمعادن مطالبة بالمساهمة الاجتماعية وضعت أزمة الغلاء والجفاف الشركات الوطنية الكبرى في قفص المساهمة الاجتماعية، بالنظر إلى أن الضريبة التضامنية المفروضة حاليا على المجموعات الرائدة في قطاعات الاتصال والمحروقات والإسمنت والبنوك والتأمينات والمعادن لا يتجاوز سقفها 6.5 ملايير درهم، في حين تدفع الحكومةأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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