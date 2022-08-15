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الصباح الفني

المفتحي‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬عبر‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات

منذ 5 دقائق
عياد‭ ‬المفتحي‭         (‬خاص‭)‬
الرحالة‭ ‬المغربي‭ ‬يرفع‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬مغرب‭ ‬اليوم‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬مغرب‭ ‬الأمس‮»‬ انطلق‭ ‬الرحالة‭ ‬المغربي،‭ ‬عياد‭ ‬المفتحي،‭ ‬ابن‭ ‬الجديدة،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬جديد‭ ‬بقيامه‭ ‬برحلة‭ ‬طويلة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬عبر‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية،‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات،‭ (‬إفريقيا‭ ‬وأسيا‭ ‬وأوربا‭)‬،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: “‬مغرب‭ ‬اليوم‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬مغرب‭ ‬الامس‭”.‬وترمي‭ ‬الرحلة،‭ ‬التي‭أكمل القراءة »

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