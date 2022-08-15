الصباح الفني
المفتحي في رحلة عبر ثلاث قارات
الرحالة المغربي يرفع شعار: «مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس» انطلق الرحالة المغربي، عياد المفتحي، ابن الجديدة، الأربعاء الماضي، في تحد جديد بقيامه برحلة طويلة هذه المرة عبر الدراجة الهوائية، تربط بين ثلاث قارات، (إفريقيا وأسيا وأوربا)، تحت شعار: “مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس”.وترمي الرحلة، التيأكمل القراءة »
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