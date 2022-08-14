برقية تهنئة من الملك إلى رئيس تشاد

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال دو كور دارمي محمد إدريس ديبي إيتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس جمهورية تشاد رئيس الدولة، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب التشادي بالتقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن ارتياحي العميق لأواصر الصداقة والأخوة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مجددا لفخامتكم عزمي على مواصلة عملنا المشترك، من أجل الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى أعلى المستويات، لما فيه صالح شعبينا وقارتنا الإفريقية”.